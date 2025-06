VENGHINO DIPLOMATI VENGHINO | il Ministero assume 4000 lavoratori con un maxi concorso | C’è carenza di personale

Venghino, venghino: il Ministero della Giustizia apre le porte a 4.000 nuovi posti di lavoro con un maxi concorso, rispondendo alla crescente carenza di personale. Un’opportunità imperdibile per chi ha solo un diploma e sogna di entrare nel settore pubblico. In particolare, si cercano 2.800 Cancellieri Esperti, offrendo una chance concreta anche ai non laureati. A rivelarlo è...

Una grande opportunitĂ per entrare a far parte della Pubblica Amministrazione anche senza una laurea. Per chi è in cerca di una nuova occupazione e possiede solo un diploma di scuola secondaria superiore, si apre all'orizzonte una significativa occasione nel settore pubblico. Il Ministero della Giustizia ha infatti annunciato l'imminente pubblicazione di un concorso pubblico destinato al reclutamento di 2800 Cancellieri Esperti. A rivelarlo è stato il viceministro Francesco Paolo Sisto durante il convegno "Ufficio per il processo, non una persona di meno", tenutosi lo scorso 19 maggio. Il nuovo concorso rientra in un piĂą ampio piano assunzionale che prevede l'inserimento di oltre 3800 nuove unitĂ nel sistema giustizia, delle quali 1000 ancora in attesa di autorizzazione.

