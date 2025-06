Venezia | le follie ideologiche dei No Jeff Bezos che vogliono frenare il suo matrimonio in laguna

Venezia, la città dell’amore e dei sogni, si trova ancora una volta al centro di polemiche e follie ideologiche. A poco più di una settimana dal tanto atteso matrimonio di Jeff Bezos, i no jeff bezos cercano di bloccare la celebrazione con proteste che sembrano più un teatrino insensato che una reale opposizione. Ma al di là di ogni dubbio, si tratta semplicemente di due persone che hanno scelto liberamente di sposarsi in questa magica cornice, dimostrando che l’amore dovrebbe essere sempre libero di esprimersi, ovunque.

Ci risiamo. A poco più di una settimana dal tanto chiacchierato matrimonio di Jeff Bezos, patron di Amazon, nell’incantevole cornice di Venezia, i soliti noti cominciano il solito “rituale del fracasso” e promettono di alzare le barricate per impedire la celebrazione della cerimonia. Perché al di là di ogni giustificazione e presunta lotta politica, di questo si tratta, del matrimonio tra due persone che hanno liberamente scelto di sposarsi in una delle città più belle del mondo. Pensate, è addirittura nato un comitato, « No Space for Bezos », con il preciso scopo di opporsi attraverso azioni dimostrative non violente alle nozze fra il miliardario e la compagna Lauren Sanchez. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Venezia: le follie ideologiche dei «No Jeff Bezos» che vogliono frenare il suo matrimonio in laguna

