Venezia | il contributo di accesso sotto la lente costituzionale

Venezia, città unica al mondo, si trova sotto la lente della normativa costituzionale con il contributo di accesso, una tassa che ha già generato oltre 3,5 milioni di euro. Tuttavia, questa misura solleva polemiche tra gli attivisti, che la considerano discriminatoria nei confronti dei meno abbienti. Alcuni cittadini, senza prenotazione, hanno scelto di farsi multare per contestare questa imposizione, confidando in un ricorso al Giudice di Pace per difendere i propri diritti e mettere in discussione l’equità della tassa.

Il contributo d'accesso per visitare Venezia nelle giornate più affollate della stagione estiva ha già fatto fruttare alle casse comunali oltre 3 milioni e mezzo di euro. Una tassa che per gli attivisti della Federazione Sindacati Intercategorialill discrimina però sulla base della ricchezza. Ecco allora che alcuni associati, volutamente sprovvisti di prenotazione, si sono fatti multare per presentare così ricorso al Giudice di Pace, confidando che la Corte Costituzionale possa successivamente esprimersi nel merito. A causa della cronica carenza di magistrati nell'ufficio del Giudice di Pace di Venezia, tutto però è stato rinviato al 2029. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia: il contributo di accesso sotto la lente costituzionale

In questa notizia si parla di: venezia - contributo - accesso - costituzionale

TICKET INCOSTITUZIONALE? LO SI SAPRÀ NEL 2029 - Il sindacato Fisi contesta il contributo d’accesso: “discrimina i turisti in base alla ricchezza e svende... Vai su Facebook

Venezia, ricorso contro il ticket d'accesso; Venezia, ricorso sul ticket d'accesso: udienza nel 2029. «Discrimina sulla base della ricchezza»; TICKET INCOSTITUZIONALE? LO SI SAPRÀ NEL 2029.

Il contributo d’accesso a venezia supera i 3,5 milioni ma resta al centro di polemiche legali - Il contributo d'accesso a Venezia ha generato oltre 3,5 milioni di euro ma suscita proteste per presunte discriminazioni economiche; i ricorsi legali sono bloccati fino al 2029 a causa di ritardi giud ... Lo riporta gaeta.it