Veneto frana in Cadore | i detriti si abbattono sull’abitato di Cancia Decine di persone bloccate in casa

Una violenta frana in Cadore, Veneto, ha devastato l’abitato di Cancia, bloccando decine di residenti nelle loro case. Le piogge torrenziali hanno provocato il crollo di una massa di detriti dalle pendici dell’Antelao, riversandosi sulla strada statale 51 di Alemagna, principale via di collegamento con Cortina d’Ampezzo. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione di emergenza richiede interventi immediati e una rapida evacuazione.

Le forti piogge hanno provocato il distaccamento di una grossa colata di detriti dalle pendici dell’Antelao, in Cadore (Veneto), che si è riversata statale 51 di Alemagna, la principale arteria di collegamento con Cortina d’Ampezzo, fino all’abitato di Cancia, frazione di Borca di Cadore, bloccando parte della popolazione nelle proprie abitazioni. A lanciare l’allarme, nonostante non risultino danni alle persone, è stato l’assessorato alla protezione civile della Regione Veneto, riportando alla memoria la tragedia del 2009, quando una frana nello stesso punto provocò la morte di due persone: “Era la zona dove qualcuno – ha ricordato l’assessore Gianpaolo Bottacin – avrebbe voluto fare il villaggio olimpico dei Giochi 2026”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Veneto, frana in Cadore: i detriti si abbattono sull’abitato di Cancia. Decine di persone bloccate in casa

In questa notizia si parla di: veneto - cadore - frana - detriti

+++ FRANA IN CADORE +++ La colata di detriti nella serata di domenica 15 giugno a seguito di una fortissima precipitazione. Al lavoro per tutta la notte pompieri e protezione civile. Una residente: «Non riusciamo a uscire di casa, le porte sono bloccate dai m

Il video dei detriti dopo la frana a Cancia: «Non possiamo uscire di casa, la porta è bloccata dai sassi» - Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha creato particolari problemi nella frazione Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), dove u ...