Venerdì Piacentini 2025 | oltre 200 eventi gratuiti tra musica e spettacoli

Venerdì Piacentini 2025 promette un'estate all'insegna di divertimento e cultura, con oltre 200 eventi gratuiti tra musica, spettacoli e incontri. Quando l'estate bussa alle porte, Piacenza si trasforma in un palcoscenico vivace e coinvolgente, dove ogni serata diventa un’occasione per vivere la città in modo nuovo e autentico. Preparatevi a lasciarvi conquistare dall’energia di questa straordinaria kermesse che rende Piacenza ancora più magica e indimenticabile.

Torna "Tu Si Que Avis": al via le iscrizioni per il talent show dei Venerdì Piacentini - Ritorna "Tu Si Que Avis", il talent show dei venerdì piacentini! Dopo il successo della prima edizione, AVIS Comunale Piacenza lancia le iscrizioni per questa entusiasmante competizione, promossa dal Gruppo Giovani in collaborazione con il Comune di Piacenza e Black Lemon.

Il 20 giugno tornano i venerdì piacentini. Cinque serate tra cultura, musica e città viva. Il 18 luglio chiusura con Daniele Rond e la fanfara dei Bersaglieri. Video mapping Laudato si’ sulla cattedrale Vai su Facebook

