Il Napoli non si ferma e continua a spingere per rinforzarsi: obiettivi principali sono Beukema e Ndoye del Bologna. Mentre sull’esterno il discorso sembra più accessibile, la trattativa per il difensore centrale si complica, tra valutazioni di mercato e timori dei felsinei. La volontà dei partenopei di consolidare la rosa è chiara, ma le sfide sul tavolo richiedono pazienza e strategia. La sessione di mercato entra nel vivo, e le prossime settimane saranno decisive per il futuro azzurro.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato al Tg Sport Mattina della Rai. Queste le sue parole: “Il Napoli pressa il Bologna per Beukema e Ndoye. Sull’esterno è questione di prezzo, ma i felsinei non hanno alzato il muro. Più complessa la strada che porta al difensore centrale. Non è solo questione di prezzo (comunque superiore alla valutazione fatta dal Napoli, 20 più bonus) c’è anche altro. Gli emiliani temono di perdere Lucumi visto che ha una clausola rescissoria e può decidere il suo destino (lo pressa soprattutto la Roma). Fenucci e Sartori gli hanno offerto un ingaggio più alto prolungando il suo contatto purché elimini la clausola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Venerato: “Il Napoli vuole Beukema e Ndoye del Bologna”

