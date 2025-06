Vendrame | calci segni e poesie una grande mostra on the road ricorda i calciatore poeta e scrittore

A cinque anni dalla scomparsa di Ezio Vendrame, il suo spirito torna a vivere tra le strade della sua terra d'origine con "Il primo tempo non conta. Vendrame...". Questa mostra on the road celebra il calciatore-poeta e scrittore, un autentico talento che ha saputo unire sport e poesia in un racconto unico. Dal 1 al 31 luglio, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per onorare la sua memoria e il suo lascito artistico.

A cinque anni dalla sua scomparsa, Ezio Vendrame – calciatore, poeta, scrittore – torna a vivere tra le strade della sua terra d'origine. Dal 1 al 31 luglio, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento ospitano una mostra diffusa a cielo aperto dal titolo “Il primo tempo non conta. Vendrame. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Vendrame: calci segni e poesie, una grande mostra "on the road" ricorda i calciatore, poeta e scrittore

In questa notizia si parla di: vendrame - mostra - calciatore - poeta

Vendrame: calci segni e poesie, una grande mostra on the road ricorda i calciatore, poeta e scrittore; Ezio Vendrame: donnaiolo, poeta, ribelle e … ah sì, anche calciatore!.

Ezio Vendrame: donnaiolo, poeta, ribelle e… ah sì, anche calciatore! - L’incontro con il grande poeta e cantautore livornese Piero Ciampi fu, a detta ... Si legge su calciomercato.com

"Senza alcun anticorpo", quando Vendrame scelse di fare il poeta - Un ex calciatore che fa il poeta: forse non poteva finire diversamente, Vendrame abita in via Pasolini, che di Casarsa è stato il cittadino più illustre. Lo riporta repubblica.it