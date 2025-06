Vende la frutta abusivamente con l'ape car a Napoli | 5mila euro di multa e sequestrati 760 kg di ortaggi

A Napoli, un venditore abusivo di frutta a bordo di un Ape car ha subito un duro colpo: multa di 5.000 euro e sequestro di 760 kg di ortaggi durante un blitz della Polizia Locale in via delle Repubbliche Marinare. Un’operazione che mette in evidenza la lotta contro il commercio irregolare e tutela la sicurezza alimentare. Scopriamo insieme come le autorità combattono l’abusivismo per tutelare i cittadini e il mercato legale.

Il blitz della Polizia Locale in via delle Repubbliche Marinare a San Giovanni a Teduccio. Sanzionato verdumaio abusivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Comune di Qualiano ha disposto la chiusura temporanea, per i giorni 4, 5 e 6 giugno, dell’attività commerciale gestita da Alfredo D’Ausilio, noto sui social come “Alfredo ’o chiatto”. Si tratta di un punto vendita di frutta e verdura molto popolare anche online gr Vai su Facebook

