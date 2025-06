Velaterapia per pazienti oncologici ed ematologici | uscita in barca nel Golfo di Napoli

Quest’anno, il Golfo di Napoli si trasformerà ancora una volta in un'onda di speranza e solidarietà, ospitando la tradizionale uscita in barca a vela dedicata ai pazienti oncologici ed ematologici. La nona edizione di questa iniziativa, organizzata da UnoUnoCinque Sailing Team in collaborazione con importanti realtà locali, rappresenta un momento unico di condivisione e rinascita. Un'occasione che dimostra come il mare possa essere un ponte tra cura e speranza, unendo comunità e cuore.

Anche quest’anno il Golfo di Napoli sarà lo scenario per un significativo momento di solidarietà: si terrà mercoledì 18 giugno la tradizione uscita in barca a vela, dedicata ai pazienti dei Centri oncologici ed ematologici di Napoli. L’iniziativa, giunta alla 9a edizione, è organizzata dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing Team, insieme ad Ail Napoli, Agop Campania, Lega Navale e Circolo Canottieri di Napoli, e realizzata con il sostegno di Generali. Il progetto, inoltre, ha il patrocinio del Comune di Napoli e del Consiglio Regionale della Campania. Obiettivo della giornata è dedicare ai pazienti e alle loro famiglie un momento di benessere e spensieratezza, lontano dalla routine ospedaliera e dalle terapie quotidiane, e sottolineare i benefici della velaterapia, ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica come metodo terapeutico che favorisce riabilitazione psicologia e miglioramento della qualità della vita per chi affronta malattie ematologiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

