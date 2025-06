vela italia fuori dal podio mondiale ma competitiva nel 470 misto con due equipaggi in top10

Vela Italia si riscopre competitiva nel panorama internazionale, portando a casa un risultato positivo al Mondiale del 470 misto. Dopo un Europeo deludente, le acque di Gdynia hanno testimoniato la determinazione degli italiani, con due equipaggi in top10 e l’impresa di Elena Berta e Giulio Calabrò, protagonisti della Medal Race e finalisti tra i migliori. Il miglior equipaggio azzurro in continua ascesa, pronto a tornare ai vertici mondiali.

L’Italia, a un mese di distanza da un Europeo di classe abbastanza negativo in quel di Spalato, si riscatta e archivia un buon risultato corale in occasione dei Campionati Mondiali del 470 misto. Nelle acque polacche di Gdynia è arrivato infatti un doppio piazzamento nella top10, con l’acuto finale di Elena BertaGiulio Calabrò che hanno vinto la Medal Race rimontando fino al quinto posto nella generale. Il miglior equipaggio azzurro in classifica ha fatto un po’ di fatica nella parte centrale della manifestazione, perdendo qualche punto di troppo sia nelle Qualifying Series che nelle prime regate di Gold Fleet, per poi salire di colpi nell’ultima giornata di Finali e soprattutto nella prova conclusiva a punteggio doppio riservata esclusivamente alle migliori dieci coppie in graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it