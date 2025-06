Veicolo in avaria la galleria della Statale 36 chiude per inquinamento

Un incidente inaspettato ha trasformato un normale lunedì mattina in una scena di caos sulla Statale 36. La galleria del Basso Lago a Lierna, in direzione nord, è stata improvvisamente chiusa per inquinamento, creando momenti di tensione tra gli automobilisti. La situazione richiede attenzione e tempestivi aggiornamenti: ecco cosa sta succedendo e come affrontare l’emergenza.

Allarme lungo la Strada Statale 36. Poco prima delle 11.30 di lunedì 16 giugno il pannello installato sulla volta di una galleria del Basso Lago a Lierna, in direzione nord, ha riportato il messaggio "Chiusura per inquinamento" e si è creato anche qualche momento di tensione. Una fotografia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Veicolo in avaria, la galleria della Statale 36 chiude “per inquinamento”

