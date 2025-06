Vede i ladri e li segue in macchina | avvocato detective fa arrestare gli specialisti dei furti in auto

In un episodio che ha dell'incredibile, un avvocato di 35 anni di Milano ha trasformato il suo spirito di iniziativa in un vero e proprio intervento di giustizia. Quando ha visto dei ladri rubare auto, invece di limitarsi a chiamare il 112, ha deciso di seguirli in macchina, contribuendo all’arresto di quattro specialisti dei furti. La sua prontezza e coraggio dimostrano che anche un cittadino può fare la differenza nella lotta contro il crimine.

Milano, 16 giugno 2025 – Non si è voltato dall’altra parte. Non si è neppure limitato a chiamare il 112. Ha fatto di piĂą: ha seguito la macchina dei ladri, si è affiancato con discrezione al semaforo e ha osservato quello che stava succedendo nell’abitacolo, per poi proseguire il pedinamento per alcune centinaia di metri. Il detective improvvisato è un avvocato di 35 anni, che sabato pomeriggio ha aiutato la polizia ad arrestare quattro specialisti dei furti a bordo auto: in manette tre componenti della famiglia rom Stepich (il ventitreenne David, la quarantasettenne Barbara e il cinquantaquattrenne Simone) e la quarantenne croata Zoranka Sajnovic, tutti domiciliati in uno stabile popolare in zona Forze Armate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vede i ladri e li segue in macchina: avvocato detective fa arrestare gli specialisti dei furti in auto

