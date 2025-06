Vede i carabinieri e si nasconde in un locale poi lancia sotto un divano la cocaina e aggredisce i carabinieri | arrestato

Nel cuore di Fontanellato, un giovane di 21 anni ha tentato di sfuggire alla giustizia nascondendosi in un locale e nascondendo droga sotto un divano, prima di aggredire i carabinieri intervenuti. L’arresto, frutto di un’accurata indagine, mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza delle istituzioni per garantire la sicurezza e la legalità .

I carabinieri della Stazione di Fontanellato, al termine di una rapida attivitĂ investigativa, hanno arrestato un 21enne italiano residente in provincia, ritenuto, a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Vede i carabinieri e si nasconde in un locale, poi lancia sotto un divano la cocaina e aggredisce i carabinieri: arrestato

