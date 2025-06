Vaticano mira all' impatto zero entro il 2026 con un progetto di sostenibilità

Il Vaticano si impegna a raggiungere l’obiettivo di impatto zero entro il 2026 con un innovativo progetto di sostenibilità. Dalle luci LED nelle navate di San Pietro all’energia solare che si mimetizza con i tetti storici, ogni dettaglio mira a ridurre l’impronta ecologica. Strategie come la sostituzione di caldaie inquinanti e il riutilizzo dei materiali dimostrano come il Papa voglia rendere la Santa Sede un esempio di rispetto per il pianeta. Sono alcuni dei tasselli del progetto del...

Dalle navate della basilica di San Pietro illuminate con i led all'energia prodotta da pannelli solari capaci di confondersi con gli storici tetti degli edifici vaticani. Ma anche sostituzione di vecchie e inquinanti caldaie, areazione naturale della basilica, e un'attenzione allo smaltimento dei rifiuti che potrebbe vedere, per esempio, un riutilizzo delle cuffiette usate per i tour dei pellegrini. Sono alcuni dei tasselli del progetto del Vaticano che ha come obiettivo 'impatto zero' entro la fine del 2026. In scia ai documenti di Papa Francesco (Laudato sì, Laudate Deum, Fratelli Tutti), che ha avuto sempre una attenzione speciale all'ambiente, la Fabbrica di San Pietro ha presentato le misure che saranno prese nei prossimi mesi per rendere il Vaticano tra gli Stati più 'green' del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vaticano mira all'impatto zero entro il 2026 con un progetto di sostenibilità

Che impatto ha il Giubileo 2025 sui territori, sul turismo e sulla narrazione mediatica. Oltre 5,5 milioni di pellegrini sono già arrivati a Roma per il...

