Vaticano la strategia per decarbonizzare San Pietro Ma gli incensi non sono un problema

Il Vaticano punta a decarbonizzare San Pietro, ma gli incensi non sono il vero ostacolo. Un innovativo studio mira a ridurre le emissioni di CO2 e a trasformare la basilica in una “casa a impatto zero”. Tra soluzioni come isolamento termico e illuminazione efficiente, il cammino verso la sostenibilità si fa concreto: perché anche un simbolo di fede può abbracciare la sfida ecologica con passi decisi e innovativi.

Uno studio mirato alla riduzione delle emissioni di CO2 e a rendere la basilica “una casa a impatto zero”. “Non si può fare il cappotto: aprire le finestre la notte d’estate e sostituire le lampade con illuminazione a led”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vaticano, la strategia per decarbonizzare San Pietro. “Ma gli incensi non sono un problema”

In questa notizia si parla di: vaticano - strategia - decarbonizzare - pietro

Perché la telefonata di Papa Leone XIV a Putin segna una svolta nella strategia del Vaticano sull’Ucraina - La recente telefonata di Papa Leone XIV a Putin rappresenta un cambio di rotta decisivo nella strategia vaticana sull'Ucraina.

Vaticano, la strategia per decarbonizzare San Pietro. “Ma gli incensi non sono un problema” - Uno studio mirato alla riduzione delle emissioni di CO2 e a rendere la basilica “una casa a impatto zero”. Riporta repubblica.it

Diventa green persino la Basilica di San Pietro - Dalle navate della basilica di San Pietro illuminate con i led all'energia prodotta da pannelli solari capaci di confondersi con gli storici tetti degli ... Scrive huffingtonpost.it