Una vasta operazione dei carabinieri sui Monti Lattari ha portato al sequestro di 267 piante di cannabis e alla scoperta di cunicoli sotterranei, evidenziando l’intenso impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di droga in zona. In un clima di crescente vigilanza, le operazioni continuano senza sosta per contrastare questa minaccia. La lotta contro lo spaccio si intensifica, dimostrando che la sicurezza resta una priorità assoluta.

Continuano senza sosta i controlli sui Monti Lattari alla ricerca di armi e soprattutto di droga, che in quelle zone e con il caldo si offre quale clima idea per la fioritura e poi l’essiccatura della cannabis indica. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e lo squadrone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Vasta operazione dei carabinieri: trovate 267 piante di cannabis e cunicoli sotterranei

Coltivazione di cannabis in montagna: la scoperta dei carabinieri - Nel cuore dei Monti Lattari, l’ennesima operazione dei carabinieri smaschera la coltivazione clandestina di cannabis, un fenomeno in crescita che mette a rischio l’ambiente e la sicurezza del territorio.

