Vasile Frumuzache l’uomo che l’ha aggredito in carcere | ‘Ha detto che ci sono altre donne’

Emergono dettagli inquietanti dall’interrogatorio di Guma Ionut Cristi, l’uomo che lo scorso 6 giugno ha aggredito Vasile Frumuzache nel carcere in cui sono detenuti. Durante il confronto con il pubblico ministero, Guma ha rivelato che Ana Maria Andrei, scomparsa nel luglio 2024, non era sua cugina, ma la sua ex compagna, e ha lasciato intendere che ci siano altre donne coinvolte. La vicenda si infittisce e promette ulteriori sviluppi.

Guma ha chiarito che Ana Maria Andrei non era la cugina ma l'ex compagna. Durante il faccia a faccia con il pubblico ministero, Guma ha raccontato i momenti precedenti all'aggressione. In quel confronto teso, Guma avrebbe incalzato Vasile, accusandolo: "Ma ti rendi conto? Ne hai ammazzate due. Una era mia cugina." La risposta glaciale di Vasile ha scatenato l'ira dell'aggressore: "Che cazzo me ne frega a me, ce ne sono altre da trovare."

