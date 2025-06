Vasco | Quando vengo a Napoli respiro

Quando Vasco Rossi torna a Napoli, il respiro si fa più intenso e la musica diventa un here and now senza tempo. Due serate al Diego Armando Maradona hanno confermato ancora una volta il suo ruolo di icona incontrastata del rock italiano, attirando 94.000 fan desiderosi di vivere l’emozione autentica di un concerto che resterà nella memoria collettiva. Vasco, con la sua energia, ha scritto un nuovo capitolo nel cuore partenopeo, lasciando un segno indelebile.

Due notti indimenticabili allo stadio Diego Armando Maradona: Vasco Rossi torna a Napoli e conferma, ancora una volta, di essere l'ultima certezza generazionale del rock italiano. Come riportato da Il Mattino di Napoli in un lungo articolo firmato da Federico Vacalebre, il Komandante è arrivato all'ombra del Vesuvio accolto da un vero e proprio pellegrinaggio musicale: 94.000 spettatori in due giorni, sold out da mesi, ragazzi accampati in tenda fuori dallo stadio per conquistarsi un posto in prima fila, e un bagno di folla carico d'amore. «Quando arrivo a Napoli respiro, ahhh», ha scritto Vasco sui social, promettendo: «Faremo esplodere lo stadio di gioia».