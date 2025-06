Varese uccide la moglie ricoverata in ospedale e poi si spara

Una tragedia che scuote la comunità di Angera, nel Varesotto. Un drammatico episodio ha visto un uomo di 91 anni entrare nell'ospedale dove era ricoverata la moglie, ucciderla e poi togliersi la vita. Un gesto estremo che lascia sgomenti e solleva ancora più domande su motivazioni e circostanze. Una vicenda che richiede attenzione e riflessione sui delicati temi di salute mentale e fragilità umana.

(Adnkronos) – Omicidio-suicidio ad Angera, nel Varesotto. Nella tarda mattinata di oggi un uomo è entrato nell'ospedale dov'era ricoverata la moglie e le ha sparato, poi ha rivolto l'arma contro di sé e si è tolto la vita. L'uomo, un 91enne originario di Milano residente in provincia, ha raggiunto la stanza della moglie, un'86enne anch'essa .

