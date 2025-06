Varese anziano entra in ospedale con una pistola e uccide la moglie Poi si suicida

Una tragedia drammatica scuote Angera, nel Varesotto: un anziano entra in ospedale con una pistola e, in un gesto di disperazione, uccide la moglie prima di togliersi la vita. Un episodio che lascia sgomenti e solleva numerosi interrogativi sulla fragilità emotiva degli anziani e sulla necessità di maggiori interventi di supporto. Sul luogo stanno operando le forze dell'ordine per fare luce su questa drammatica vicenda.

È entrato in ospedale ad Angera, piccolo comune del Varesotto, con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura, uccidendola. Quindi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, lunedì 16 giugno, e ha coinvolto una coppia di anziani. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto di Varese coordinati dalla Procura. Le cause dell'omicidio-suicidio sono al vaglio. Potrebbe non trattarsi di una storia di crudeltà e maltrattamenti ma di disperazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Varese, anziano entra in ospedale con una pistola e uccide la moglie. Poi si suicida

