Varato il dispositivo del traffico per i festeggiamenti in onore del Corpus Domini

Con l’arrivo dei solenni festeggiamenti in onore del Corpus Domini, la sicurezza e il buon svolgimento dell'evento sono al centro dell’attenzione. È stato infatti varato un apposito dispositivo di traffico per garantire ordine e fluidità nelle celebrazioni in piazza S. Modesto e zone limitrofe. Scopriamo insieme le misure adottate e come muoversi agevolmente durante queste giornate di festa, per vivere i momenti più belli senza stress.

Tempo di lettura: 2 minuti Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Corpus Domini in piazza S. Modesto e dintorni. Ecco di seguito il provvedimento: – chiusura al traffico veicolare ed istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (al fine di consentire l’allestimento e il funzionamento delle aree giostre) di piazzale Matteo Renato Donisi, piazzale Martiri delle Foibe e piazza S. Modesto nel tratto compreso dall’angolo con via Cesare Battisti fino all’incrocio con via Firenze, a partire dalle ore 8:00 di martedì 17 giugno fino alle ore 20:00 di lunedì 23 giugno; – istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo via Torino, piazza S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per i festeggiamenti in onore del Corpus Domini

In questa notizia si parla di: traffico - dispositivo - festeggiamenti - onore

Processione in onore di Santa Rita, varato il dispositivo del traffico - In occasione della tradizionale processione in onore di Santa Rita, prevista per mercoledì 21 maggio, è stato predisposto un apposito dispositivo del traffico.

In onore dei festeggiamenti per la S.S. Trinità a Meta nei giorni 14-15 Giugno, si rimettono gli orari di chiusura al traffico di P.zza della Chiesa e P.zza delle Scuole Vai su Facebook

festeggiamenti in onore del Corpus Domini: ecco il dispositivo del traffico; Festeggiamenti per San Matteo, stop alle auto: ecco il dispositivo di traffico; Varato il dispositivo del traffico per i festeggiamenti di Santa Maria di Costantinopoli.

festeggiamenti in onore del Corpus Domini: ecco il dispositivo del traffico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Benevento, il dispositivo traffico per i festeggiamenti in onore del Corpus Domini - Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Corpus Domini in piazza S. ntr24.tv scrive