Vance Boelter | arrestato l’uomo sospettato dell’omicidio di una deputata Dem e del marito

La tragica vicenda che ha sconvolto il Minnesota si è conclusa con l’arresto di Vance Boelter, sospettato dell’omicidio di una deputata democratica e di suo marito. Dopo due giorni di intensa caccia all’uomo, la polizia lo ha catturato vivo in una remota zona rurale. Un’operazione che ha portato speranza e risoluzione in un caso che aveva sconvolto l’intera comunità, dimostrando che la giustizia può prevalere anche nelle circostanze più difficili.

Vance Boelter, sospettato dell’ omicidio di una deputata democratica del Minnesota e di suo marito, è stato arrestato dopo una caccia all’uomo durata due giorni, secondo quanto riportato domenica sera da diversi media americani. Secondo il New York Times e la CBS News, Vance Boelter, 57 anni, è stato catturato vivo in una zona rurale dove domenica si è svolta una massiccia operazione di ricerca. È accusato di aver ucciso la deputata della Camera di Stato del Minnesota Melissa Hortman e suo marito John sabato mattina presto, oltre a aver ferito gravemente un’altra deputata della periferia di Minneapolis, John Hoffman, e sua moglie. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: vance - boelter - arrestato - uomo

Chi è Vance Luther Boelter, il killer in fuga a Minneapolis - Una tragica escalation di violenza scuote Minneapolis, con il killer in fuga identificato in Vance Luther Boelter.

#StatiUniti Arrestato Vance Boelter, sospettato di aver ucciso l'ex presidente dem della Camera Melissa Hortman e il marito Mark, nella loro casa a Minneapolis. L'uomo è anche accusato di aver ferito il senatore dem John Hoffman e la moglie Yvette, a 15 k Vai su X

È ancora in fuga l’uomo che nelle prime ore del mattino di sabato ha sparato a due membri democratici del Congresso dello Stato del Minnesota, presentandosi in piena notte nelle loro case vicino Minneapolis, vestito da poliziotto. La deputata Melissa Hortma Vai su Facebook

Arrestato Vance Boelter, 57 anni: è il presunto killer di Minneapolis; È stato arrestato l’uomo accusato di aver ucciso la deputata statale del Minnesota; Vance Boelter: arrestato l’uomo sospettato dell’omicidio di una deputata Dem e del marito.

Vance Boelter, arrestato il killer di Minneapolis. La lista con 70 obiettivi e le posizioni anti-abortiste: chi è - È stato arrestato Vance Boelter, il presunto killer di Minneapolis sospettato dell'omicidio della deputata Melissa Hortman e del marito e aver ferito il senatore John Hoffman. Segnala ilmattino.it