Vance Boelter arrestato il killer di Minneapolis che ha ucciso la deputata Dem | la lista con 70 obiettivi e le posizioni anti-abortiste

Vance Boelter, il sospettato dell’omicidio della deputata Melissa Hortman e degli attacchi a Minneapolis, è stato finalmente arrestato. Con una lista di 70 obiettivi e posizioni anti-abortiste, il suo gesto ha sconvolto la comunità e sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza e l’estremismo politico. La vicenda evidenzia quanto sia cruciale mantenere un dialogo civile e vigilare contro ogni forma di violenza politica.

