Vance Boelter arrestato il killer della deputata Usa | Il volto del male

La drammatica vicenda che ha scosso il Minnesota si è conclusa con l'arresto di Vance Boelter, il sospettato dietro il tragico attacco che ha tolto la vita alla deputata Melissa Hortman e al suo marito. Una collezione di eventi che ha lasciato la comunità sgomenta, ora pronti a fare luce sulla verità e sulla ragione di questo volto del male. La profondità di questa tragedia ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità della nostra democrazia.

Arrestato Vance Boelter, l'uomo sospettato di aver sparato a due parlamentari del Minnesota, uccidendone una. Lo hanno confermato all' Associated Press funzionari delle forze dell'ordine. L'ex presidente democratica della Camera del Minnesota Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati uccisi nella loro casa di Brooklyn Park sabato mattina, nella periferia nord di Minneapolis. Il senatore statale John Hoffman, anch'egli democratico, e sua moglie Yvette sono rimasti feriti nella loro casa di Champlin, a circa 15 chilometri di distanza. Nessun dettaglio sul movente. "Il volto del male". Ha scritto così, su Facebook, Bob Fletcher, lo sceriffo della contea di Ramsey, Minnesota, commentando l'arresto di Boelter, 57 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vance Boelter, arrestato il killer della deputata Usa: "Il volto del male"

