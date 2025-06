Valtur Brindisi pronta a piazzare un colpo | è fatta per l' ala Ethan Esposito

La città di Brindisi si prepara a una rivoluzione: Ethan Esposito, talento emergente nato nel 1999 a Napoli, potrebbe presto diventare il nuovo volto della Valtur. La trattativa con la Openjobmetis Varese sta volgendo al termine e, con un’intesa economica già siglata, il giocatore si appresta a firmare il suo prossimo importante capitolo. La squadra brindisina punta tutto su di lui: sarà l’asso nella manica che cambierà le sorti del campionato?

BRINDISI – Quasi Certamente Ethan Esposito sarà la prossima ala della New Basket Brindisi. Il giocatore classe 1999, originario di Napoli, è in procinto di rescindere con la Openjobmetis Varese. Poi, a stretto giro, potrà legarsi alla Valtur, con la quale avrebbe già raggiunto l'intesa economica.

