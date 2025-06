Valtiberina Tennis inarrestabile | promozione in Serie D1 conquistata a suon di vittorie

Il Valtiberina Tennis Club festeggia un successo storico: la prima squadra femminile ha conquistato la promozione in Serie D1, coronando una stagione perfetta nel campionato toscano di D2. Un percorso netto, senza sconfitte, che ha visto le ragazze del circolo tiberino imporsi in tutte e cinque le partite disputate tra fase a gironi e tabellone regionale. La promozione è diventata ufficiale con il convincente successo per 2-0 ottenuto in trasferta contro il CT Lucca. A firmare il punto d’apertura è stata Alessia Bellotti, protagonista di un match solido chiuso con un doppio 6-4. A chiudere i conti ci ha pensato Elora Dabija, che ha dominato l’avversaria con un secco 6-0, 6-0 in appena cinquanta minuti, sancendo così il salto di categoria. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Valtiberina Tennis inarrestabile: promozione in Serie D1 conquistata a suon di vittorie

