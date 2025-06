Valsassina tragedia nei boschi Muore mentre cerca funghi

Una tranquilla giornata di escursione si è trasformata in tragedia nelle foreste della Valsassina: Marco Panzeri, 33 anni, ha perso la vita in un incidente durante una ricerca di funghi con suo papà. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, che ricorda quanto sia importante rispettare i rischi della natura. Un triste richiamo alla prudenza e all’attenzione in ogni avventura outdoor, per evitare che il piacere si trasformi in dolore.

CRANDOLA VALSASSINA (Lecco) Marco e suo papà Fausto ieri mattina sono andati a cercare funghi assieme nei boschi della Valsassina. Poi si sono divisi, per battere una zona più ampia. Papà Fausto all’orario concordato è tornato indietro. Il figlio Marco no: è stato trovato morto dopo qualche ora di ricerche. A ucciderlo probabilmente una caduta. Marco Panzeri aveva 33 anni e abitava a Valgreghentino e lavorava alla Coop Il Grigio di Calolziocorte. Di professione era un cuoco. Ieri mattina all’alba lui e il papà sono andati insieme a cercare i primi funghi di stagione in Valsassina, nella zona di Crandola: la conoscevano bene entrambi, perché ci andavano spesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valsassina, tragedia nei boschi. Muore mentre cerca funghi

In questa notizia si parla di: valsassina - funghi - boschi - tragedia

