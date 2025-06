Valori fuori norma scarichi irregolari e mancanza di autorizzazioni | Comuni e Aica multati per il disastro depuratori

In un contesto di emergenza ambientale, i recenti controlli rivelano scarichi irregolari e valori fuori norma nelle acque trattate, mettendo a rischio il territorio. Sei ingiunzioni di pagamento sono state emesse a carico di alcuni sindaci e della societ√† Aica dal Libero Consorzio di Agrigento, in seguito a gravi violazioni come scarichi abusivi e mancanza di autorizzazioni. La tutela del nostro ambiente deve diventare una priorit√†, perch√© la salute delle comunit√† non pu√≤ pi√Ļ aspettare.

Niente autorizzazioni allo scarico, valori delle acque trattate fuori dai limiti imposti, anche uno scarico abusivo che sversava la fogna sulla falesia. Sono sei le ingiunzioni di pagamento che il Libero consorzio di Agrigento ha notificato in questi giorni ad alcuni sindaci e alla societ√† Aica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Valori fuori norma, scarichi irregolari e mancanza di autorizzazioni: Comuni e Aica multati per il disastro depuratori

In questa notizia si parla di: valori - fuori - autorizzazioni - aica

Ravenna, valori batteri fuori norma: dove scatta il divieto di balneazione a Lido di Classe e di Savio - A Lido di Classe e Lido di Savio, le recenti analisi hanno rilevato valori elevati di Escherichia coli, portando alla temporanea chiusura delle spiagge.

Valori fuori norma, scarichi irregolari e mancanza di autorizzazioni: Comuni e Aica multati per il disastro depuratori; Depuratori con valori superiori alla norma e senza autorizzazioni: multe per oltre 21 mila euro.