Valditara vieta lo smartphone anche alle scuole superiori da settembre | nuove regole e sanzioni in vista

Da settembre, le scuole superiori italiane si preparano a una rivoluzione digitale: il ministro Valditara ha deciso di vietare l’uso degli smartphone, anche durante le lezioni, introducendo nuove regole e sanzioni. Una misura decisa per migliorare concentrazione e apprendimento, ma che suscita anche dibattiti sul rapporto tra studenti e tecnologia. È il passo verso un ambiente scolastico più focalizzato ed equilibrato, pronto a cambiare il modo di insegnare e apprendere.

Cellulari vietati anche alle superiori. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara non ha perso tempo. Nel pomeriggio di oggi ha trasmesso ai presidi delle secondarie di secondo grado e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie del secondo ciclo d'istruzione, le sue disposizioni: " Divieto di utilizzo del telefono anche per fini didattici durante lo svolgimento delle lezioni e più in generale in orario scolastico". La scorsa estate, il professore leghista li aveva banditi – sempre con una nota a sua firma – dalla scuola dell'infanzia fino alle medie.