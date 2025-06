Valditara vieta cellulari alle superiori | Hanno effetti negativi su sonno e concentrazione

Il ministro Valditara ha deciso di vietare l'uso dei cellulari nelle scuole superiori, sottolineando i rischi che questi dispositivi comportano per il sonno e la concentrazione degli studenti. Tuttavia, il divieto non è assoluto: sarà consentito in situazioni specifiche legate alle esigenze didattiche e alle condizioni degli alunni. Questa misura mira a trovare un equilibrio tra tecnologia e benessere, affinché l’ambiente scolastico favorisca l’apprendimento e la crescita.

Il divieto dell'uso dei cellulari in classe riguarda l'uso non strettamente collegato alle attività didattiche. Nella nota pubblicata dal ministro Valditara è infatti specificato che l'uso dello smartphone sarà ammesso nei casi specifici legati sia alle condizioni degli alunni che al piano didattico della scuola.

