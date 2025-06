Valdano e il Mondiale per Club | il denaro illude che il calcio stia crescendo in realtà così si indebolisce

Il Mondiale per Club è in corso e, come normale che sia, rappresenta un argomento di attualità per appassionati ed addetti ai lavori. Tra questi ultimi c’è chi non guarda con entusiasmo alla competizione e lo scrive chiaramente nel suo editoriale per ‘El País’ il ‘filosofo del calcio’. Ci riferiamo all’ex calciatore ed allenatore del Real Madrid Jorge Valdano. “Il Mundialito? Dimostra come il denaro governa, e ci lascia con la percezione che il calcio stia crescendo, ma la sua anima soffre perché le sue radici si stanno indebolendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Valdano e il Mondiale per Club: “il denaro illude che il calcio stia crescendo, in realtà così si indebolisce”

Valdano all’attacco: «Mondiale per Club un circo, torneo irregolare» - Valdano, ex stella del Real Madrid e campione del Mondo con l’Argentina, non ha esitato a criticare duramente il Mondiale per Club, definendolo un torneo irregolare e un circo finanziario.

