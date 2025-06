Vaccino Covid la coda all' hub vaccinale di Bologna nel 2021 per l' ingresso al mattatoio - VIDEO per non dimenticare

Nel 2021, l'hub vaccinale di Bologna ha visto file interminabili di cittadini in fila, un’immagine che molti hanno interpretato come un ingresso simbolico "al mattatoio". Un video toccante e potente che ci ricorda quei momenti di emergenza e solidarietà, per non dimenticare quanto sia stato importante il coraggio e la speranza di tutti durante la pandemia. Ricordare è il primo passo per affrontare il futuro con consapevolezza e determinazione.

