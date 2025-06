Vaccini pediatra Gulino | Quelle pediatriche sono un dovere di comunità

In un’Italia dove le coperture vaccinali sono in calo, la salute dei nostri bambini richiede un impegno collettivo. Antonino Gulino sottolinea l’importanza di valorizzare ogni vaccinazione come un dovere di comunità, perché proteggere i più piccoli significa tutelare il futuro di tutti. Solo attraverso una consapevolezza condivisa possiamo superare questa fase delicata e garantire un domani più sicuro e sano.

"La Sicilia, così come tutta l'Italia in questo momento, si trova in una situazione di sofferenza per quanto riguarda le coperture vaccinali. Un quadro che riguarda sia le vaccinazioni obbligatorie sia quelle raccomandate, anche se non amo questo termine, perché le vaccinazioni sono tutte utili e tutte da fare". Lo afferma Antonino Gulino,

Vaccini, pediatra Gulino: Quelle pediatriche sono un dovere di comunità.

