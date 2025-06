Vaccini Kennedy vara la rivoluzione | ecco cosa cambia

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato una rivoluzione nel settore sanitario, ponendo fine al vecchio modello di vaccinazione uniforme per tutti. Con un approccio più mirato e sicuro, Kennedy mira a garantire che ogni individuo riceva le cure più appropriate alle proprie esigenze, abbandonando l’idea di una soluzione unica per tutti. Da questa svolta nasceranno nuove opportunità di tutela e sicurezza per la popolazione americana e oltre.

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato una svolta storica nelle politiche sanitarie, ponendo fine all’approccio generalizzato che imponeva lo stesso vaccino a tutte le fasce della popolazione, indipendentemente da etĂ , genere o condizioni cliniche. Kennedy ha definito inaccettabile la somministrazione di vaccini privi di sperimentazioni adeguate e ha introdotto un sistema di valutazione piĂą rigido: da ora in poi, ogni vaccino o farmaco sarĂ sottoposto a verifiche indipendenti, placebo e sperimentazioni suddivise per categoria di rischio. L’obiettivo è ridurre drasticamente le reazioni avverse e garantire sicurezza e trasparenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vaccini, Kennedy vara la rivoluzione: ecco cosa cambia

Kennedy vara la rivoluzione Basta conflitti d'interessi, no a vaccini senza studi seri Il segretario Usa archivia l'approccio dello stesso farmaco (e dosi) per tutti: un cambio di paradigma che avrà conseguenze pure in Ue. Con Milei pensa a una Oms alternativa

