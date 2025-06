Vaccini Fedriga | Non si cavalchi la paura per interessi elettorali

In un momento delicato come quello attuale, è fondamentale distinguere tra informazione e strumentalizzazione. Fedriga invita a non cavalcare la paura per interessi elettorali, sottolineando l'importanza di un piano vaccinale trasparente e responsabile. La vera priorità deve essere la salute dei cittadini, sostenuta da dati e verità, evitando strumentalizzazioni che rischiano di minare la fiducia pubblica e la coesione sociale.

(Adnkronos) – "Stiamo lavorando sul Piano dei vaccini e anche su questo io sono uno di quei presidenti che ha vissuto da presidente di Regione la crisi pandemica. La parte vaccinale prevede la capacità di erogare il vaccino, ma anche di raccontare la verità ai cittadini. E' chiaro che la paura è molto più efficace

