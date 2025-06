Vaccinazioni false per il green pass un medico e decine di pazienti a processo | fra loro tre professionisti faentini

Una rete di truffe legate al Green Pass scuote il mondo sanitario: un medico e decine di professionisti, tra cui tre faentini, sono finiti sotto accusa per aver ottenuto certificazioni false, mettendo a rischio sicurezza e integrità. Questo caso mette in luce le ombre dietro alle false vaccinazioni e le conseguenze legali che ne derivano. Per gli indagati, la vicenda si avvia verso un procedimento giudiziario che potrebbe cambiare per sempre il loro futuro professionale.

Un medico e diversi professionisti della sanità finiscono a processo con le accuse di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Tre di questi sarebbero professionisti di Faenza che avrebbero ottenuto una finta vaccinazione Covid per poter continuare a esercitare. Per gli indagati è arrivata.

