Va in retromarcia con l'auto e investe per sbaglio la moglie | la donna è morta in ospedale

Una tragica fatalità scuote una famiglia e la comunità: un gesto involontario si è trasformato in una tragedia senza precedenti. Mentre l'87enne veniva investita dal marito, un'azione che nessuno avrebbe potuto prevedere, il dramma si è consumato in pochi attimi di disattenzione. Un incidente che solleva profondi interrogativi sulla sicurezza e sulle conseguenze di gesti quotidiani. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda scioccante.

Questa mattina un'87enne è morta in ospedale dopo essere stata investita dal marito di 90 anni. L'uomo, denunciato per omicidio stradale, stava facendo una manovra in retromarcia quando ha colpito per sbaglio la moglie. Trasportata in ospedale, la donna è morta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

