Va in ospedale uccide la moglie ricoverata e poi si ammazza

Una tragica scena si è consumata questa mattina all’ospedale di Angera, dove un uomo anziano ha sferrato un attacco fatale alla moglie ricoverata, per poi togliersi la vita. Un episodio drammatico che scuote la comunità e solleva domande sulle motivazioni dietro questa tragedia. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini: le cause dell’omicidio-suicidio sono ancora da chiarire.

E' entrato in ospedale ad Angera ( Varese ) con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura, uccidendola. Quindi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi. I coniugi erano entrambi anziani. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto di Varese coordinati dalla Procura. Le cause dell' omicidio-suicidio sono al vaglio. Notizia in aggiornamento

