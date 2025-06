Va all' intitolazione della caserma carabinieri Parma centro ma non poteva stare in città | arrestata 42enne

Il recente blitz dei Carabinieri a Parma Centro ha portato all'arresto di una donna di 42 anni, coinvolta in un’indagine accurata e mirata alla tutela della sicurezza cittadina. Nonostante la sua richiesta di intitolare la caserma ai caduti, le autorità hanno dovuto intervenire per garantire l’ordine pubblico. L’operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel mantenere Parma un luogo sicuro per tutti, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge.

i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Parma. L'attività di polizia, frutto di accurate indagini e costante monitoraggio del territorio, ha avuto come obiettivo una 42enne dell'Est.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato un 18enne ritenuto, a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di uno scippo avvenuto il 19 maggio ai danni di un 17enne residente in provincia. Sono circa le 13 d Vai su Facebook

