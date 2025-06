Va a funghi e precipita Lo ritrovano cadavere

Un’escursione tra i boschi di Valsassina si trasforma in tragedia: Marco Panzeri, 33 anni, scompare durante una battuta di cerca funghi, e il suo corpo viene ritrovato tragicamente senza vita. La tecnologia, con il sistema Imsi Catcher, ha permesso di localizzare il suo telefonino, offrendo un lampo di speranza in un momento drammatico. Una vicenda che ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e pericolosa.

Non era più rintracciabile e il suo telefonino squillava a vuoto. Marco Panzeri (nella foto), 33 anni di Valgreghentino ieri era in Valsassina in cerca di funghi. A dare l’allarme il padre, che non riusciva più a rintracciarlo. Il corpo dell’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco nei boschi della zona di Crandola Valsassina grazie al sistema Imsi Catcher in grado di localizzare i telefoni cellulari anche in assenza di copertura di segnale. Con loro pure i volontari del Soccorso alpino e il soccorso alpino della Guardia di finanza. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Il ritrovamento grazie all’elaborazione dei dati del cellulare del disperso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Va a funghi e precipita. Lo ritrovano cadavere

