Uzbekistan | giovane imprenditore trae vantaggi da crescenti legami Cina-Asia centrale

Nel cuore dell'Asia centrale, un giovane imprenditore uzbeko sta sfruttando al massimo i nuovi legami tra Cina e la regione, aprendo le porte a opportunità di crescita senza precedenti. Doniyor Matmusaev, a Xi’an, testimonia come la crescente collaborazione internazionale possa trasformare sogni in realtà concrete. Scopri come questa sinergia sta plasmando il futuro imprenditoriale dell'Uzbekistan e della sua giovane generazione. Per saperne di più, visita il video completo.

A Xi’an, in Cina, il giovane imprenditore uzbeko Doniyor Matmusaev ha registrato una forte crescita della sua attivita’ commerciale nel contesto dei crescenti legami tra Cina e Asia centrale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma627628262762822025-06-16uzbekistan-giovane-imprenditore-trae-vantaggi-da-crescenti-legami-cina-asia-centrale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Uzbekistan: giovane imprenditore trae vantaggi da crescenti legami Cina-Asia centrale

