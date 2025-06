Uscita in barca a vela per pazienti oncologici ed ematologici nel Golfo di Napoli

Vieni a vivere un'esperienza unica nel cuore del Golfo di Napoli, dove il mare si trasforma in un ponte di speranza. La 9ª edizione dell’uscita in barca a vela dedicata a pazienti oncologici ed ematologici, organizzata da UnoUnoCinque Sailing Team con AIL Napoli, Lega Navale e Circolo Canottieri Napoli, con il supporto di Generali, promette emozioni indimenticabili e solidarietà . Un’occasione speciale per condividere sogni e rinascite tra le onde.

La tradizionale iniziativa, alla 9a edizione, è organizzata da UnoUnoCinque Sailing Team, con AIL Napoli, Lega Navale e Circolo Canottieri Napoli, e realizzata con il sostegno di Generali. Anche quest'anno il Golfo di Napoli sarà lo scenario per un significativo momento di solidarietà: si terrà mercoledì 18 giugno la tradizione uscita in barca a vela.

Questa mattina una piacevole uscita con 10 ragazzi di Chiaiano del progetto PEER della cooperativa Giglio, tutti al battesimo della vela. Costeggiando con Katriona le bellezze della cittĂ di Napoli, i ragazzi hanno preso confidenza con i rudimenti della naviga Vai su Facebook

