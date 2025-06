Usb Firenze presidio alla Leonardo per sciopero contro riarmo

Il 20 giugno 2025 Firenze si anima con un presidio davanti alla sede della Leonardo a Campi Bisenzio, promosso dall'Unione Sindacale di Base, Cub e Sgb. Questa iniziativa si inserisce nello sciopero generale nazionale per denunciare il dramma del popolo palestinese e fermare la folle corsa al riarmo dell’Europa. Una mobilitazione che invita tutti a riflettere e agire contro le ingiustizie e le guerre che minacciano la pace mondiale.

Firenze, 16 giugno 2025 - Un presidio provinciale davanti alla sede della Leonardo a Campi Bisenzio (Firenze). Lo annuncia per il 20 giugno, dalle 9:30, l'Unione sindacale di base, insieme a Cub ed Sgb, nell'ambito di uno sciopero generale nazionale, con manifestazioni in numerose cittĂ italiane, per "opporsi al massacro del popolo palestinese a opera dello Stato genocida d'Israele, alla folle corsa al riarmo decisa dall'Unione europea, accettata supinamente dal governo Meloni, e alla devastazione sociale prodotta da decenni di moderazione salariale ad opera dei governi filo-padronali del nostro Paese". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Usb Firenze, presidio alla Leonardo per sciopero contro riarmo

Conferenza stampa martedì 17 giugno ore 11 p.za Scala, Milano: SCIOPERO GENERALE 20 GIUGNO 2025, 24 ore, settore pubblico e privato. SINDACATI DI BASE, LAVORATORI, REALTA’ SOCIALI, COLLETTIVI STUDENTESCHI, MOVIMENTI PACIFIST Vai su Facebook

