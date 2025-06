Usa Trump ordina di intensificare le espulsioni di immigrati nelle città guidate dai Democratici

In un clima di crescente tensione, le recenti direttive di Trump mirano a intensificare le espulsioni di immigrati nelle città a guida democratica. Los Angeles, Chicago e New York si sono ribellate con massicce manifestazioni, esprimendo il loro dissenso alle politiche migratorie della Casa Bianca. Un fronte caldo che mette in evidenza quanto il tema dell’immigrazione sia al centro del dibattito politico e sociale negli Stati Uniti.

Nel fine settimana Los Angeles, Chicago e New York sono state teatro di grandi manifestazioni di protesta contro le politiche migratorie della Casa Bianca.

