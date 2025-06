USA-Cina | un nuovo equilibrio commerciale amaro per l’Europa

Il panorama commerciale tra Cina e Stati Uniti si complica, segnando un nuovo equilibrio dal sapore amaro per l’Europa. I recenti accordi prevedono dazi più elevati e restrizioni che influenzeranno profondamente le dinamiche globali. Se confermati, questi sviluppi potrebbero ridisegnare le rotte del commercio internazionale e mettere a dura prova i mercati europei, chiedendo maggiore attenzione e strategia per affrontare questa nuova realtà.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato di aver compiuto un ulteriore passo avanti nella ricerca di un nuovo reciproco equilibrio in tema di commercio internazionale. Se quanto dichiarato sarà confermato, le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti saranno soggette a un dazio del 55%, mentre quelle americane verso la Cina rimarranno al 10%. La Cina rimuoverà i vincoli all'esportazione di materiali e terre rare, fondamentali per le applicazioni elettroniche. Gli Stati Uniti, dal canto loro, abbandoneranno la minaccia di non ammettere più studenti cinesi nelle proprie università. Sembrerebbe una vittoria per Donald Trump: l'introduzione di significativi dazi asimmetrici, uno degli obiettivi inizialmente dichiarati con forza, sembra ora essere stata accettata.