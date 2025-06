Usa arrestato l’uomo accusato di avere ucciso la deputata dem e il marito a Minneapolis e ferito un senatore

Dopo un'estenuante caccia all'uomo durata quasi due giorni, Vance Boelter, 57enne sospettato di aver compiuto il tragico duplice omicidio della deputata Melissa Hortman e di suo marito Mark a Brooklyn Park, è stato arrestato. L’uomo è anche accusato di aver ferito gravemente il senatore John Hoffman e sua moglie Yvette. La vicenda sconvolge Minneapolis, lasciando la comunità in tensione e in cerca di risposte.

Dopo quasi due giorni di caccia all’uomo, è stato arrestato Vance Boelter: il 57enne è accusato di essere l’autore dell’ omicidio della deputata ed ex presidente democratica della Camera del Minnesota, Melissa Hortman e di suo marito Mark, uccisi nelle prime ore di sabato nella loro casa di Brooklyn Park, vicino a Minneapolis. Poco prima il killer aveva sparato e ferito il senatore statale John Hoffman, anche lui democratico, e sua moglie Yvette nella loro casa di Champlin, a circa 15 chilometri di distanza. L’uomo è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine domenica sera in una zona boschiva a Green Isle, la città in cui viveva, a circa 80 chilometri dal luogo dell’ultimo attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it