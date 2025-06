Usa arrestato il presunto killer di Minneapolis

L’arresto di Vance Boelter segna un passo cruciale nella tragica vicenda che ha sconvolto Minneapolis. Sospettato degli attacchi che hanno portato alla perdita della deputata Melissa Hortman e di suo marito, e al ferimento di altri politici, il suo fermo dopo due giorni di ricerca rappresenta una svolta importante. Nonostante fosse armato, la sua cattura è avvenuta senza violenza, offrendo un barlume di speranza in un momento di grande tensione.

È stato arrestato Vance Boelter, l'uomo sospettato degli attacchi in Minnesota in cui sono stati uccisi la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito, e feriti il senatore democratico John Hoffman e sua moglie. Lo riporta il New York Times citando le autorità. La caccia all'uomo è durata due giorni. Sebbene fosse armato, Boelter, 57 anni, è stato arrestato "senza l'uso della forza", ha dichiarato il colonnello della polizia del Minnesota, Jeremy Geiger. La sua fuga si è conclusa domenica sera nella città di Green Isle, più di un'ora a ovest di Minneapolis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, arrestato il presunto killer di Minneapolis

In questa notizia si parla di: arrestato - minneapolis - presunto - killer

Nyt, arrestato presunto killer di Minneapolis - Una svolta cruciale nelle indagini: dopo due giorni di inseguimenti e tensione, le autorità hanno arrestato il presunto killer di Minneapolis, responsabile degli attacchi che hanno scosso lo stato del Minnesota.

Usa: arrestato il presunto killer di Minneapolis Vai su X

La caccia al killer in Minnesota è finita: Vance Boelter, 57 anni, l’uomo che nella notte tra venerdì e sabato, vestito da poliziotto, aveva ucciso la deputata Democratica Melissa Hortman, il marito, e ferito in un altro attacco il senatore Democratico John Hoffman Vai su Facebook

Arrestato Vance Boelter, il presunto killer di Minneapolis; Arrestato Vance Boelter, 57 anni: è il presunto killer di Minneapolis; Usa, arrestato il presunto killer dei politici a Minneapolis.

Vance Boelter, chi è il killer di Minneapolis arrestato: la lista con 70 obiettivi e le posizioni anti-abortiste. Era in fuga da due giorni - È stato arrestato Vance Boelter, il presunto killer di Minneapolis sospettato dell'omicidio della deputata Melissa Hortman e del marito e ... Scrive msn.com

Usa, arrestato il presunto killer di Minneapolis: era in fuga da due giorni | "Aveva altri 70 potenziali bersagli" - È stato arrestato Vance Boelter, l'uomo sospettato degli attacchi in Minnesota in cui sono stati uccisi la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito, e feriti il senatore democratico John Hoff ... Secondo msn.com