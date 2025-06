Usa alzano allerta al massimo per viaggi in Medio Oriente

L'attenzione degli Stati Uniti si intensifica: il Dipartimento di Stato ha alzato al massimo livello l'allerta per il Medio Oriente, con un invito chiaro e deciso a evitare qualsiasi viaggio in Israele, Cisgiordania e Gaza. Dopo aver consigliato la partenza volontaria di familiari e dipendenti, ora l'intero Paese è chiamato alla massima cautela, sottolineando la natura instabile e imprevedibile della regione. La sicurezza prima di tutto, perché la situazione richiede la massima vigilanza.

Il dipartimento di Stato americano ha alzato al livello 4, il massimo, l'allerta per i viaggi Israele, Cisgiordania e Gaza. Il 14 giugno, il dipartimento aveva autorizzato la partenza volontaria di familiari e dipendenti del governo a causa della situazione di "sicurezza instabile e imprevedibile". Adesso l'avviso a tutti gli americani è di "non viaggiare" nella regione.

