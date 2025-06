Us Open trionfo a sorpresa per l' americano Spaun | E pensare che stavo per ritirarmi

Un'insolita sorpresa scuote gli US Open: Spaun, 34enne californiano di origini filippine, conquista il suo primo grande trionfo, sfidando le aspettative e quasi decidendo di ritirarsi. In un torneo durissimo, il suo straordinario successo ribalta i pronostici e dimostra che nel tennis tutto può succedere. Con questa vittoria, Spaun si aggiunge alla storia, lasciando il mondo del circo in netto fermento e aprendo nuove prospettive per il futuro.

Nel Major più duro del circuito, il 34enne californiano di origini filippine, strappa la vittoria più importante della sua carriera: "Non avevo mai pensato di poter alzare questo trofeo". Secondo lo scozzese MacIntyre, terzo il norvegese Viktor Hovland. Male i big e gli italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Us Open, trionfo a sorpresa per l'americano Spaun: "E pensare che stavo per ritirarmi"

Us Open, trionfo a sorpresa per l'americano Spaun: E pensare che stavo per ritirarmi

