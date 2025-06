US Open golf 2025 JJ Spaun trionfa ad Oakmont Hovland e McIntyre un piazzamento che vale oro

le condizioni di gioco imprevedibili e avvincenti, regalando emozioni fino all’ultimo colpo. Tra sorprese e grandi protagonisti, JJ Spaun si laurea campione al prestigioso Oakmont, mentre Hovland e McIntyre conquistano piazzamenti che valgono oro in questa memorabile edizione. Un torneo che resterà nella storia del golf per la sua spettacolare tensione e imprevedibilità.

La 125esima edizione dello US Open, terzo Major della stagione, va in archivio, a notte fonda (italiana), dopo una quarta giornata che ha tenuto i tanti appassionati di golf incollati agli schermi. Le ultime 18 buche, infatti, hanno sparigliato le carte in tavola e hanno portato, ad un certo punto, tanti giocatori in parità a poche buche dalla fine. Complice la pioggia che nell'arco dell'intero giro si è fatta sempre più fitta e ha reso (finalmente) i green più morbidi e quindi più puttabili. Oakmont si è confermato una vera e propria bestia nera. Anzi. Un inferno a cielo aperto. La preparazione lo ha reso praticamente ingiocabile.

In questa notizia si parla di: open - golf - oakmont - spaun

U.S. Open ? Oakmont Country Club In Pennsylvania, dopo il 3/o round, Burns è sempre al comando della classifica con -4. Al 2/o posto Spaun insieme a Scott con -3. E. Molinari, G. Migliozzi e A. Pavan non hanno superato il taglio. @tecnici Vai su X

Golf: Burns resta in testa allo US Open, ma a Oakmont è battaglia totale Vai su Facebook

US Open: Spaun the last man standing at at a sodden Oakmont - Spaun overcomes five dropped shots in first six holes to finish with a 65- Lo riporta irishtimes.com